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Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliğinin 3. maddesi de kabul edildi. Bu maddeyle seçilme yaşı 18'e indirildi.

Siyaset / 27 Aralık 2016 Salı 17:11
Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon dünkü çalışmalarına birinci madde üzerinden başladı. Çalışmaların 12'nci saatinde birinci madde kabul edildi. Toplantının 15 saati aşan ve bugüne sarkan çalışmaları sonucu ise iki madde kabul edildi.

Komisyon, bugün saat 14.00'te yeniden toplanarak çalışmalarına üçüncü maddenin görüşmeleriyle devam edecek.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, anayasanın 'yargı yetkisi' başlığında değişikliğe gidilecek. Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Anayasada yasamayı düzenleyen 'TBMM'nin kuruluşuna' dair 75'inci maddede düzenleme yapılarak, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini öngören 3. maddesi kabul edildi.

YETERLİLİK ÖNERGESİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Teklifin ikinci maddesinin görüşmeleri sırasında, AK Parti'li milletvekillerince yeterlilik önergesi verildi. CHP'li milletvekilleri ikinci madde üzerindeki görüşmelerin tamamlanmadığını ileri sürerek, önergeye tepki gösterdi.

CHP'lilerin itirazları arasında yeterlilik önergesi oylanarak kabul edildi.

Oylamada da teklifin ikinci maddesinin kabul edilmesinin ardından, Komisyon Başkanı Şentop toplantıyı kapattı.

Üyeler salondan çıkarken CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek rahatsızlandı. Doktor olan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Zeybek'e ilk müdahaleyi yaptı. Zeybek, dinlenmesi ve Meclis sağlık ekibinin müdahalesi için salonda bir süre daha bekledi.

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