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Ağrı'da muhteşem kar manzaraları

Ağrı’da yoğun kar yağışın ardından oluşan manzara, görenleri büyülüyor.

Yaşam / 27 Aralık 2016 Salı 13:21
Ağrı'da muhteşem kar manzaraları

Ağrı’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdare ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, kapalı bulunan 46 köy yolunun ise en kısa sürede açılacağı belirtildi.

Öte yandan, kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen kış mevsimi özellikle güneşli havalarda kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Hiçbir iz bulunmayan kilometrelerce büyüklükteki beyaz dağlar ve kar manzaraları, güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor. Vatandaşlar güneşli hava ile birlikte manzaranın tadını çıkarıyor.




Kaynak : İHA

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