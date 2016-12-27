Afrika'daki tekne kazasında futbol takımı yok oldu

Uganda'nın güneybatısında bulunan Afrika'nın yedinci büyük gölü olan Albert Gölü'nde hafta sonu yolcuları taşıyan bot batmıştı. Yaşanan facianın ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında Noel kutlamalarına kapsamında gerçekleştirilecek olan futbol müsabakasına katılmak üzere ülkenin batısında bulunan Hoima bölgesine giden futbol takımı yok oldu.



Yetkililer, geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalarda futbol takımının oyuncuları ile taraftarlardan 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Teknede 45 kişinin olduğunu söyleyen John Rutagira adlı bir polis, 9 cesedin çıkarıldığını ve 15 kişinin de kurtarıldığını dile getirdi. Rutagira, teknenin aşırı yüklenmiş olduğunu ve görgü tanıklarının yolcuların teknenin bir tarafına oturması sonucu teknenin yan yattığını bildirdiğini dile getirdi. Görgü tanıdıkları olay sırasında şiddetli bir rüzgarın olmadığını ve yüzebilenlerin kıyıya çıkabileceklerini söylediğini bildirdi.



Ugandalı futbol takımı ve onun taraftarlarını taşıyan teknenin Albert Gölü'nde batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti. 2014 yılında da çoğunluğu Kongolu göçmenlerin bulunduğu teknenin Uganda'ya geçişi sırasında batması sonucu 250 kişi o kazada hayatını kaybetmiş. 2010 yılında ise yaşanan ayrı bir kazada ise 33 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de kazadan sağ olarak kurtulmuştu. Kaynak : İHA