USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Afrika'daki tekne kazasında futbol takımı yok oldu

Doğu Afrika ülkesi Uganda’da bir futbol takımı ile taraftarlarını taşıyan botun Albert Gölü’nde batması sonucu futbol takımının oyuncuları ile 9 taraftarın cansız bedenine ulaşıldı.

Dünya / 27 Aralık 2016 Salı 12:22
Afrika'daki tekne kazasında futbol takımı yok oldu

Uganda'nın güneybatısında bulunan Afrika'nın yedinci büyük gölü olan Albert Gölü'nde hafta sonu yolcuları taşıyan bot batmıştı. Yaşanan facianın ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında Noel kutlamalarına kapsamında gerçekleştirilecek olan futbol müsabakasına katılmak üzere ülkenin batısında bulunan Hoima bölgesine giden futbol takımı yok oldu.

Yetkililer, geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalarda futbol takımının oyuncuları ile taraftarlardan 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Teknede 45 kişinin olduğunu söyleyen John Rutagira adlı bir polis, 9 cesedin çıkarıldığını ve 15 kişinin de kurtarıldığını dile getirdi. Rutagira, teknenin aşırı yüklenmiş olduğunu ve görgü tanıklarının yolcuların teknenin bir tarafına oturması sonucu teknenin yan yattığını bildirdiğini dile getirdi. Görgü tanıdıkları olay sırasında şiddetli bir rüzgarın olmadığını ve yüzebilenlerin kıyıya çıkabileceklerini söylediğini bildirdi.

Ugandalı futbol takımı ve onun taraftarlarını taşıyan teknenin Albert Gölü'nde batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti. 2014 yılında da çoğunluğu Kongolu göçmenlerin bulunduğu teknenin Uganda'ya geçişi sırasında batması sonucu 250 kişi o kazada hayatını kaybetmiş. 2010 yılında ise yaşanan ayrı bir kazada ise 33 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de kazadan sağ olarak kurtulmuştu. Kaynak : İHA

Tekne KazasıFutbol Takımı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı