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Adana Ve Mersin İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Adana ve İçel'in kuzey kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yaşam / 22 Aralık 2016 Perşembe 16:28
Adana Ve Mersin İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının, İçel ve Adana'nın kuzey kesimleri ile İçel-Konya ve Adana-Pozantı bağlantı yolları ve otobanlarda, gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi beklendiği bildirildi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtilen açıklamada, her iki kentin özellikle Toroslar güzergahı başta olamak üzere buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak : AA

Meteoroloji


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