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Adana'da Kar Esareti, Kilometrelerce Araç Yolda Kaldı

Adana’nın Pozantı ilçesi TEM Otoyolu’nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 13 saattir yol açılamayınca kilometrelerce kuyruk oluştu.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 13:27
Adana'da Kar Esareti, Kilometrelerce Araç Yolda Kaldı
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Pozantı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle akşam saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde trafik kazası meydana geldi. 20 aracın zincirleme trafik kazasına karışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Hem Ankara hem Adana istikametine giden araçlar yolda kalırken, araçlardaki sürücü ve yolcular da mahsur kaldı. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise tıkanan yol bir türlü açılamadı.

Ankara ve Adana’ya gitmek isteyen vatandaşlar kar nedeniyle mahsur kaldı. Aradan 13 saat geçmesine rağmen Ankara istikametinde TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken, bu vatandaşlara Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arazi araçlarıyla ulaşıp kurtardı. Ankara’ya gitmek için yola çıkan ancak yolda kalan Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Fatih Karayandı ise vatandaşların zor durumda olduğunu söyledi.

Karayandı, Akçatekir’den Adana istikametine açık olan yoldan Ankara’ya gidemediği için yeniden Adana’ya döndü. Karayandı, yardım isteyen vatandaşlarla yol kenarında yaralı bir köpeği de aracına alarak tedavi için Adana’ya getirdi. Bu istikamette de yolların bazı bölümlerinin tıkalı olduğu öğrenildi.

Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

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