USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Adana'da kar 9 saattir mahsur bıraktı!

Adana’nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu’nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20’nin üzerinde araç zincirleme kazaya karışıp yol kapanınca araçlar ve içindeki vatandaşlar 9 saattir mahsur kaldı.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 10:34
Adana'da kar 9 saattir mahsur bıraktı!
Video için tıklayın

Pozantı ilçesinde dün öğleden sora başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle akşam saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde trafik kazası meydana geldi.

20 aracın zincirleme trafik kazaya karışması sonucu yol trafiğe kapandı. Hem Ankara hem Adana istikametine giden araçlar yolda kalırken, araçlardaki sürücü ve yolcular da mahsur kaldı. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise tıkanan yol bir türlü açılamadı. Ankara ve Adana'ya gitmek isteyen vatandaşlar kar altında mahsur kaldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Fatih Karayandı ile arkadaşları da otoyolda mahsur kaldı. Karayandı, yol bir türlü açılmayınca karda yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Akçatekir'deki 112 Acil Komuta Merkezine sığındı. Vatandaşlar saatlerdir yolun açılmamasından dolayı isyan etti.

Hala kar yağışının etkisini sürdürdüğü Pozantı'da yol ulaşıma açılamadı. Kaynak : İHA

Mahsur KaldıBüyükşehir BelediyesiGülekKar YağışıTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı