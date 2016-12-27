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2 askerimiz şehit oldu!

Fırat Kalkanı'nda yaralanan 2 askerimiz tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu.

Güncel / 27 Aralık 2016 Salı 14:47
2 askerimiz şehit oldu!
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Fırat Kalkanı'nda yaralanan 2 askerimiz tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi gören sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'ın şehit olduğu haberi Bitlis'in Adilcevaz'daki ailesine ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan bugün tedavi gördüğü Ankara'da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayıp şehit oldu. Bozaslan'ın şehit olması haberi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman er Bozarslan'ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

ŞehitFırat Kalkanı


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