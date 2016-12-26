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Yaşından çok sabıkası var

Bolu’da 27 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan 24 yaşındaki şahıs ile 3 arkadaşı, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık çetesinin son bir ay içerisinde kent merkezinde 150 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 13:19
Yaşından çok sabıkası var

İddiaya göre, 24 yaşındaki H.Ö., hırsızlık suçundan cezaevinde kalırken, A.S. isimli şahısla tanıştı. Şahıslar cezaevinden çıktıktan sonra H.Ö., cezaevi arkadaşının Çanakkale'deki evinde kalmaya başladı.

27 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan H.Ö., cezaevi arkadaşının evini soyarak ehliyet ve nüfus cüzdanını çaldı. H.Ö. Düzce'ye gelerek E.B., Ö.B. ve S.G. isimli şahıslarla evini soyduğu şahsın kimlikleriyle otomobil kiraladı.

1 ayda 150 bin TL mal çaldılar

Düzce'den Bolu'ya gelen 4 kişi kent merkezinde bir ev kiraladı. Şahıslar 1 ay içerisinde 4 iş yeri, 5 eve girerek piyasa değeri 150 bin TL olan tekel maddesi ile elektronik eşyayı çaldı. Tekel ürünlerinin bir kısmını satan şahıslar, çaldıkları malları kiraladıkları eve götürdü.

Polisten kaçmak istediler

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerin günler süren takibi sonrasında Postane Caddesi'nde bir otomobilde görülen şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçmak isterken başka bir otomobile çarptı. Polis ekipleri tarafından yere yatırıldıktan sonra kelepçelenen şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

Emniyet Müdürlüğü


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