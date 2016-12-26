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Yakalanan DAEŞ'lıdan itiraflar

Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin itiraflarına göre, örgütün can kaybının açıklanandan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 26 Aralık 2016 Pazartesi 03:35
Yakalanan DAEŞ'lıdan itiraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için ÖSO güçleriyle birlikte sürdürdüğü operasyon karadan top atışı ve havadan devam ederken, sağ olarak ele geçirilen teröristlerin itiraflarına göre, örgütün can kaybının açıklanandan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

BAKAN IŞIK 1005 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, perşembe günü El Bab operasyonuyla ilgili TBMM'yi bilgilendirirken, o güne kadar etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı terörist sayısını 1005 olarak açıklamıştı. Ancak DEAŞ'ın insan kaybının daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Askeri kaynaklar, “Sağ ele geçirdiğimiz teröristlerin ifadelerinde ve aralarında yaptıkları telsiz görüşmelerinde ölü ve yaralı sayılarının, görüntülerle tespit yapılarak açıklanan rakamların çok üzerinde olduğu anlaşılıyor. Ancak rakam konusunda net bir bilgi olmadığı için kamuoyuyla paylaşamıyoruz” bilgisi verdiler.

140 HEDEF VURULDU

Fırat Kalkanı operasyonunun 124. gününe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, TSK unsurlarının karadan ve havadan vuruşları etkili olmaya devam ediyor. Fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda 134 DEAŞ hedefi vurulurken çok sayıda teröristin öldürüldüğü bildirildi. El Bab ve kuzeydoğusundaki Bzagah'da 6 hedefe 9 bomba atılarak gerçekleştirilen hava operasyonunda 9, tank atışları ve arazide yapılan çatışmalarda da 3 olmak üzere toplam 12 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda 2 muhalif yaşamını yitirdi.

SINIRA OBÜS VE ASKER SEVKIYATI

Askeri kaynaklar dün kötü hava koşulları nedeniyle hava operasyonlarına ara verildiğini ancak topçu ve çok namlulu roketatarlarla DEAŞ mevzilerinin vurulduğunu söylediler.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden, Suriye sınırındaki Oğuzeli ilçesine 10 Fırtına obüsü, 2 zırhlı taşıyıcısı ile asker sevkıyatı yapıldı.

Savunma BakanıTerör ÖrgütüSuriyeDaeş


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