USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Sıcak Haber : Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!..

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı George Mıchael 53 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür-Sanat / 26 Aralık 2016 Pazartesi 02:29
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının menajeri BBC'ye “Büyük bir üzüntü ile açıklıyoruz ki sevgili oğlumuz, kardeşimiz ve arkadaşımız George, Noel döneminde evinde huzur içerisinde hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.

1980'li yıllarda Wham! grubuyla büyük bir başarı yakalayan George Michael, onlarca yıl süren solo kariyerinde 100 milyon albüm satışı başarısı yakalamıştı.

53 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının kariyerinde “Careless Whisper”, “Last Christmas”, “Faith” ve “One More Try” gibi onlarca tanınmış şarkı bulunmaktaydı.




NoelGeorge Michael


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı