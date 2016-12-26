Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının menajeri BBC'ye “Büyük bir üzüntü ile açıklıyoruz ki sevgili oğlumuz, kardeşimiz ve arkadaşımız George, Noel döneminde evinde huzur içerisinde hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.



1980'li yıllarda Wham! grubuyla büyük bir başarı yakalayan George Michael, onlarca yıl süren solo kariyerinde 100 milyon albüm satışı başarısı yakalamıştı.



53 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının kariyerinde “Careless Whisper”, “Last Christmas”, “Faith” ve “One More Try” gibi onlarca tanınmış şarkı bulunmaktaydı.









