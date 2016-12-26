Retina hastalıklarına dikkat

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Hakan Özpolat, 'Aslında beynimizin bir uzantısı olduğu için beyinde oluşan hastalıklardan da etkilenir. Retina kendini besleyen yoğun bir damar tabakasına sahip olduğu için Diabet, Hipertansiyon, Damar Tıkanıklıkları, Kan hastalıkları, vb pek çok hastalıktan doğrudan etkilenir. Göz şeffaf bir organ olduğu için insan bu tür hastalıklara yakalandığında ilk belirtileri ilk önce gözde çıkabilir. Bu yoğun damar ağı ile gözün etrafını saran halkın ‘gözün beyazı' dediği doku bir bağ dokusu romatizmal hastalıklardan etkilenir. Bu tür hastalıklarda da gözde yine pek çok öncü belirti ortaya çıkar. Hatta vücudun pek çok hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçların yan etkilerini yine retina ve onu beyne bağlayan görme siniri takibi ile saptamak mümkündür. Işığın gözde odaklanmasından sonra retinada düştüğü merkeze tıbben ‘makula' halk tarafından ‘sarı nokta' denir. Keskin görüşün yüzde 99'u makulada gerçekleştiği için burada oluşacak sorunlar merkezi görüşü ciddi olarak tehdit eder' dedi.



Retinada herhangi bir rahatsızlık olduğunda ortaya çıkan belirtilerin genelde ortak olduğunu kaydeden Özpolat, 'Yani retinamızın bir şikayet dili vardır. Tüm sıkıntılarını bu dille anlatır. Bu belirtiler uçuşma, ışık çakması, haleli-bulanık-sisli-büyük-küçük-yarım-lekeli-dağınık-dar-yamuk-kırık görme, merkezde leke, kısmi leke, perdelenme, tam görüş kaybı, iki göz arasında fark oluşması gibi belirtilerdir. Bu tür belirtileri fark eden bir insanın önce rutin bir göz muayenesinden sonra retina sorunundan şüphelenilirse bir retina uzmanının konsultasyonundan geçmesi uygun olacaktır. Çünkü retina hastalıkları pek çok hastalıkta olduğu gibi erken fark edilmezse tedavisi giderek zorlaşan ve hatta geri dönüşsüz bir noktaya ilerleyebilir' diye konuştu.



Özpolat, 'Retina muayenesi sonucunda damar tıkanıklığı, kanama, sızıntı, ödem, damar iltihaplanması, retina incelmesi-yırtığı- deliği, retina ayrılması (dekolman), makula (sarı nokta) dejenerasyonu, sinir şişmesi ve kuruması, retinada doğuştan olan gelişimsel veya genetik sorunlar, beyindeki bir hastalıktan göze yansıyan bulgular saptanabilir. Bu bulgular sırasıyla en çok Diabet, Hipertansiyon, Damar dolaşım hastalıkları, Yüksek myopi, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Travma, Romatizmal hastalıklar, Genetik ve İrsi hastalıklar, Beyin hastalıkları, Stres kaynaklı psikosomatik hastalıklar, Mikrobik hastalıklar sebebyle ortaya çıkar. Bir retina sorunu gördüğümüzde bunu incelemek için OCT ( Optik koherens tomografi), FFA (Fundus flöresein anjiografi), Görme alanı, ICG ( İndosiyanin yeşil anjiografi), Elektrofizyoloji gibi testlere başvurulabilir' ifadelerini kullandı.



Retina hastalıklarının tedavisi hastalığın tipi ve aşamasına göre farklılıklar gösterdiğini belirten Özpolat, 'Vücuttan kaynaklanan bir hastalığın göze yansıması söz konusu ise temeldeki bu hastalığın ilgili branş uzmanı tarafından tedavisi ilk ve en önemli şarttır. Göze yönelik uyguladığımız tedavilerden bahsetmek gerekirse; “Argon” adı altında isimlendirdiğimiz termal laser tedavileri, kimyasal bir maddenin laserle etkinleştirilmesi temeline oturan “ Fotodinamik Laser”, kanama ve lekeleri dağıtmak için kullandığımız Yag Laser, pek çok hastalıkta karşımıza çıkan retinal kanama, ödem, damar tıkanıklığı-iltihabı-çoğalması, makula (sarı nokta) hastalıkları vb durumlarda “göz içine ilaç enjeksiyonları” ve nihayetinde bu tür tıbbi tedavi yöntemleri ile yeterli yanıt alamadığımız veya geç kalmış olgularda “Vitrektomi” adı altında topladığımız farklı tekniklerle gerçekleştirdiğimiz retina ameliyatlarından bahsedebiliriz. Sonuç olarak Retina, hastalıkları çok farklı nedenlerle ortaya çıkan, belirtileri ile kendini görece erken hissettiren, modern tetkik yöntemleri ile ayrıntılı olarak teşhis edilebilen, yine bilimsel ve teknolojik gelişmelerle tedavi yöntemlerinin giderek daha etkin şekilde uygulandığı önemli bir göz alanıdır' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA