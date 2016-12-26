Oyuncak kamyon komşuları birbirine düşürdü

Alınan bilgiye göre, 71 Evler mahallesi Öztürkmen sokak üzerinde C.Ö.'ün kullandığı otomobil, M.U.'un çocuklarının oyuncak kamyon kaykayına çarptı.



Otomobilin çarpması sonucundan kırılan oyuncak, komşular arasında tartışmanın başlamasına neden oldu.



Başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda 6 kişi darp sonucunda yaralandı. Yaralılar farklı hastanelerde tedavi altına alındı.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA