USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Oyuncak kamyon komşuları birbirine düşürdü

Eskişehir’de bir çocuğun oyuncak kamyonunun kırılması sonucunda komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 16:41
Oyuncak kamyon komşuları birbirine düşürdü

Alınan bilgiye göre, 71 Evler mahallesi Öztürkmen sokak üzerinde C.Ö.'ün kullandığı otomobil, M.U.'un çocuklarının oyuncak kamyon kaykayına çarptı.

Otomobilin çarpması sonucundan kırılan oyuncak, komşular arasında tartışmanın başlamasına neden oldu.

Başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda 6 kişi darp sonucunda yaralandı. Yaralılar farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı