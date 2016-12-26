Obama: Ben yarışsam seçimleri kazanabilirdim

Obama, görevinin sona ermesine sayılı günler kala Amerikan CNN kanalı için hazırlanan 'Axe Files' adlı programa verdiği mülakatta, başkanlık dönemini ve ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump karşısındaki şansını değerlendirdi.



Amerikan halkının kendi politikalarına onay verdiğini savunan Barack Obama, seçimleri kazanarak 20 Ocak'ta koltuğa oturmaya hak kazanan Donald Trump karşısında yarışma imkanı olması durumunda sandıktan galip çıkabileceğini iddia etti.



Yasal olarak en fazla iki dönem başkanlık yapılabilen ABD'nin 44'üncü başkanı olan Obama, 'Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim.' yorumunu yaptı.

Başkan Obama, 'Bu vizyondan eminim, çünkü eğer bir kez daha aday olabilseydim Amerikan halkının büyük kısmını bu vizyon etrafında mobilize edebilirdim.' ifadelerini kullandı.