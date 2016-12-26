Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda' sahnelenecek

Müzik tarihinin en büyük dehalarından biri kabul edilen ünlü besteci Wolfrang Amadeus Mozart'ın hayatı tiyatro, film ve kitapların ardından ilk kez bir bale eseriyle sahneye taşınacak.



Mozart'ın 1791'de, henüz 35 yaşındayken sona eren kısa hayatından kesitler sunan 'Amadeus', Ankara Devlet Opera ve Balesince 29 Aralık'ta dünya prömiyerini yaparak sanatseverleri selamlayacak.



Naci Özgüç'ün orkestra şefliği, Nugzar Magalashvili'nin koreografisi, Medeia Magalashvili librettosuyla (eser metni) sahnelenecek eserin, kostümleri ve dekoru İsmail Dede'ye, ışık düzeni ise Fuat Gök'e ait. Mozart'ı Burak Kayıhan, İlhan Durgut ve Kadir Okurer, eşi Constance'yi Özge Başaran, Sultan Menteşe ve Güleycan Kocabey'in canlandıracağı eserde, ömrü boyunca Mozart'a kıskançlık derecesinde büyük bir hayranlık besleyen İtalyan besteci Antonio Salieri rolünde ise Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu yer alacak.



Eserin koreografisine imza atan Gürcü sanatçı Nugzar Magalashvili, AA muhabirine, Mozart'ın baleyle buluşmasını anlattı.



Mozart'ın müziğinin, insanların ruhunu iyileştireceğine inandığını belirten Magalashvili, eserin librettosunu yazan Medeia Magalashvili'nin çıkış noktasının da bu fikir olduğunu ifade etti.



Balede yoğunluklu olarak Mozart'ın eserlerinden parçalar kullandıklarını dile getiren Magalashvili, balede Antonio Salieri'nin 'Re Minör Senfonisi'nden bir bölüm ile Alman besteciler Krzytof Pendercki ve Alfred Schittke'nin eserlerinden parçaların da yer aldığını söyledi.



Tüm eserlerini bir kerede hatasız tek kopya yazan büyük deha Mozart'ın CD'lerinin bu yıl 2,5 milyondan fazla satarak rekor kırdığını aktaran Magalashvili, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bizim de yola çıkış noktamız olan ilahi bu müzik sayesinde 'daha iyi insan olma' fikri Amadeus ile izleyicilere ulaşırsa kendimizi amacımıza ulaşmış sayacağız.



Bu eser önemli çünkü bazı opera eserleri içerisinde küçük bölümler var ama balede Mozart'ın hayatını anlatan böyle bir eser daha önce hazırlanmadı. Bu eser bir ilk. Türkiye'de hazırlandı ve eserin dünya prömiyerini Ankara'da yapacağız.



Mozart'ın operaları çok bilinir, aslında birkaç bale eseri de yazmış ancak kendisini heyecanlandıran bir libretto ile karşılaşmadığından bu baleler kendi zamanında hiç tutulmamış, unutulup gitmişler. Dönemin Avusturya-Macaristan imparatoru II. Joseph tarafından yasaklandığı halde sadece Mozart'ın istisna olarak opera eserlerine dahil edebildiği bale sahneleri, günümüzde de Mozart operalarının vazgeçilmez bir parçası.'



Eserin konusu



Ömrünün sonlarına yaklaşmış olan besteci Antonio Salieri, Viyana sokaklarındaki kaosu izlemekte, insanların ömürlerini amaçsızca tüketmelerini görmektedir. Salieri'nin kulaklarında Mozart'ın eşsiz müziği çınlamaya başlar, bu ilahi müziğin insanları kaostan kurtaracağını ve ruhlarını temizleyeceğini düşünerek, kendi yaşamı, geçmişi ile ilgili bir hesaplaşmaya girişir.



Mozart her gittiği yerde büyük ilgi görüyor, ondaki ışık, çalıştığı operalardaki sanatçıları etrafına çekiyor, herkes Mozart'a büyük hayranlık duyuyordur. Öyle ki Salieri'nin temiz bir aşkla sevdiği soprano Catherina Cavallieri de bu ışığın çekimine kapılmıştır. Salieri kendi hayatını iyi bir besteci olmaya adamış bir sanatçı olarak ilahi dehanın kendisine değil de bu şımarık çocuğa verilmiş olması karşısında, büyük bir hayranlıkla karışık kıskançlık içinde kıvranır.



Bu süreçte Mozart'ın bestelerinden kazandığı tüm parayı sefahate saçmakta olduğunu duyan baba Leopold Mozart Viyana'ya gelerek duruma el koymak ister. Babanın gelişi Mozart ile eşi Constance Weber arasında sorunlara sebep olur. Constance paranın kontrolünün babaya geçmiş olmasına isyan ederek babayı evden kovar.



Mozart hayatındaki olumsuzluklar ile beste yapmaya devam etmekte, bu sırada sağlığı da gitgide bozulmaktadır. Sihirli Flüt operasını yazdığı dönemde bir ağıt yazması için sipariş alır. Mozart bu eser bitirdiğinde hayatının da biteceğini hissetmektedir.



Sihirli Flüt operasının ilk gösterimine Salieri ile Catherina Cavallieri birlikte gelir, opera büyük bir başarı kazanmıştır, Salieri operadan çok etkilenir. Mozart'ın şerefine bir yemek düzenler, sağlığı zaten çok bozulmuş olan Mozart bu yemekten bir gün sonra yaşamını yitirir. Kaynak : AA