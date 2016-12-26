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Marmaray yakınında korkutan yangın!

Yenikapı Marmaray İstasyonunun yanında yer alan Alboyacılar Sokak’taki ahşap bir evde yangın çıktı.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 16:05
Marmaray yakınında korkutan yangın!

Yenikapı Marmaray İstasyonu'na olduğu bölgede boş bir binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

3 katlı boş binanın 3. katını saran alevlerin diğer binalara sıçraması tehlikesine karşı hızla hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alboyacılar Sokağı sakinleri yangının elektrik kontağından çıktığını iddia etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binaya girerek arama yaptı.
Kaynak : İHA

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