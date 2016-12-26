USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Markette bıçaklı kavga kanlı bitti

Samsun’da bir markette çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hastanelik oldu.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 21:50
Markette bıçaklı kavga kanlı bitti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir markette saat 20.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanları ile müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada müşterilerden R.Ö. (42), oğlu S.Ö. (17) ve damadı A.D. (35) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili market çalışanı M.K.S.’yi (25) gözaltına alırken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

CumhuriyetMarket


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı