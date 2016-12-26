Markette bıçaklı kavga kanlı bitti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir markette saat 20.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanları ile müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada müşterilerden R.Ö. (42), oğlu S.Ö. (17) ve damadı A.D. (35) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili market çalışanı M.K.S.’yi (25) gözaltına alırken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA