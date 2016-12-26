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'Laz Marks' izleyenlerden tam not aldı

‘Laz Marks’ adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi’nin Aralık ayı etkinlikleri kapsamında sahnelendi. Tiyatro sanatçısı Haldun Açıksözlü, oyunun sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Kültür-Sanat / 26 Aralık 2016 Pazartesi 11:39
'Laz Marks' izleyenlerden tam not aldı

Kartal Belediyesi Aralık ayı kültür- Sanat etkinlikleri kapsamında ‘Laz Marks' adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda vatandaş izledi. Tek kişilik politik komedi olan oyunda Haldun Açıksözlü, ünlü sosyolog ve düşünür Karl Marks'ı Karadenizli olarak canlandırdı. Açıksözlü'nün Türkiye ve dünya siyasetine bol bol gönderme yaptığı oyunda kahkahalar hiç eksik olmadı. ‘Laz Marks' izleyenler tarafından çok beğenilirken, tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda vatandaş izledi. Tek kişilik politik komedi olan oyunda Haldun Açıksözlü, ünlü sosyolog ve düşünür Karl Marks'ı Karadenizli olarak canlandırdı. Açıksözlü'nün Türkiye ve dünya siyasetine bol bol gönderme yaptığı oyunda kahkahalar hiç eksik olmadı. ‘Laz Marks' izleyenler tarafından çok beğenilirken, tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü oyunun sonunda ayakta alkışlandı. Kaynak : İHA

Tiyatro Oyuncusu


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