Kartal Belediyesi Aralık ayı kültür- Sanat etkinlikleri kapsamında ‘Laz Marks' adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda vatandaş izledi. Tek kişilik politik komedi olan oyunda Haldun Açıksözlü, ünlü sosyolog ve düşünür Karl Marks'ı Karadenizli olarak canlandırdı. Açıksözlü'nün Türkiye ve dünya siyasetine bol bol gönderme yaptığı oyunda kahkahalar hiç eksik olmadı. ‘Laz Marks' izleyenler tarafından çok beğenilirken, tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü oyunun sonunda ayakta alkışlandı.



Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda vatandaş izledi. Tek kişilik politik komedi olan oyunda Haldun Açıksözlü, ünlü sosyolog ve düşünür Karl Marks'ı Karadenizli olarak canlandırdı. Açıksözlü'nün Türkiye ve dünya siyasetine bol bol gönderme yaptığı oyunda kahkahalar hiç eksik olmadı. ‘Laz Marks' izleyenler tarafından çok beğenilirken, tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü oyunun sonunda ayakta alkışlandı. Kaynak : İHA