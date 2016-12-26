KPSS 2016 15 TL tercih ücreti ödenecek mi?

KPSS tercihi yapacak adaylar işlemlerini osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Tercih süresi 30 Aralık saat 23.59'da sona erecek. KPSS'ye girip tercih yapacak adaylar şimdi tercihler için ücret ödenecek mi? sorusunun cevabının peşine düştü. Tercihler için istenen 15 TL tutarındaki ücret KPSS 2016/2 tercihleri için yatırılacak mı? İşte konuyla ilgili merak ettikleriniz.



KPSS 2016/2 ile merkezi olarak atanacak memur sayısı 2 bin 51 olarak açıklanmıştı. KPSS 2016/2 tercih kılavuzunda, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yayımlandı. Adaylar 30 Aralık saat 23.59'a kadar tercihlerini osym.gov.tr üzerinden yapacak. Peki KPSS 2016/2 tercihleri için ücret ödenecek mi? İşte cevabı...



KPSS 2016/2 TERCİHLERİ İÇİN ÜCRET ALINACAK MI?



Önceki yıllarda alınan karar uyarınca, ÖSYM, KPSS tercih işlemleri sırasında da ücret almaktadır. Yerleştirme ücretinin hangi yerleştirmeler sırasında alınacağına ÖSYM karar vermektedir. 2016 KPSS sınav kılavuzlarında yer alan hüküm şu şekildedir: Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.



Kılavuzdaki açıklamaya göre, 2016 KPSS sınavından sonraki ilk tercih işlemi olan 2016/2 KPSS tercihlerine başvuru yapabilmek için ücret yatırılmayacaktır.



Memur adayları 2016 yılı KPSS puanlarıyla KPSS 2017/1, KPSS 2017/2 ve KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmelerinde de tercih yapabilecekler. Bu yerleştirmelerde tercih yapacak memur adayları tercih ücreti olan 15 TL'yi ödeyecekler.

