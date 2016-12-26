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Kilosu 2 bin Euro! Bakanlık harekete geçiyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'deki trüf mantarı potansiyelini ortaya çıkartarak ekonomiye kazandırılması için orman sayısını arttırıyor.

Dünya / 26 Aralık 2016 Pazartesi 10:41
Kilosu 2 bin Euro! Bakanlık harekete geçiyor

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre, gıdadan kozmetiğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan dünyanın en pahalı mantarı trüf için Bakanlık harekete geçti. ‘Siyah elmas’ olarak nitelendirilen, kalitesi ve türüne göre kilogram fiyatı 2 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, artık daha fazla üretilecek.

2016 yılı Kasım ayı itibarıyla orman genişliği bin 370 dekarı bulan trüf ormanı için Bakanlık, 2019 yılına kadar 2 bin 450 dekar alanda daha trüf ormanı kurulmasını hedefliyor.

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