Kaza kurbanı genç kızlar kurtarılamadı!

Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Kirazlimanı Mahallesi'nde geçen Cumartesi gece Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı Otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı.



Kazada otomobilin sürücüsü Efkan Büyük ve okul arkadaşları Esra Bilkay, Hilal Yiğit ile Sina Nur Güney yaralandı. Ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ordu Özel Bilim Anadolu sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Sina Nur Güney dün gece yaşamını yitirdi.



BİR ACI HABER DE BU SABAH GELDİ!



Lise öğrencisi Sina Nur Güney'in ardından bu sabah bir acı haber daha geldi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Yaralanan otomobilin sürücüsü Efkan Büyük ve Esra Bilkay'ın tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.













Kaynak : İHA