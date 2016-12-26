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Karaman'a 66 yıldır görülmemiş kar yağdı

Karaman'da son 66 yılın en fazla kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Yaşam / 26 Aralık 2016 Pazartesi 11:16
Karaman'a 66 yıldır görülmemiş kar yağdı

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Aralık tarihi itibarıyla yağan kar miktarının 1950 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Aralıksız dört gün boyunca ili etkisi altına alan kar yağışının, meteorolojiden alınan tahminler ve veriler çerçevesinde, bu hafta başında da etkisini sürdüreceği dile getirilen açıklamada, 'İlimizde son 60 yıl içerisinde en yüksek kar yağışı gerçekleşmiş olup kar kalınlığı il merkezinde 63 santimetre olarak gerçekleşmiştir. İlimiz 26 Aralık 2016 Pazartesi günü itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girerken kar yağışının salı gününden itibaren ilimizi terk etmesi beklenmektedir.' ifadelerine yer verildi.





Kaynak : AA

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