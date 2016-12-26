Karadeniz İç Anadolu ile buluştu

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açıldı. Tünel, yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresini 8 dakikaya düşürecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da canlı yayınla açılışa bağlandı.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Açılışını yaptığımız tünelle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu tünel sayesinde kesintisiz ve güvenli bir yolculukla aşılabilecek. Bu tünelin özellikle kış döneminde sürücülerin korkulu rüyası olduğunu biliyorum. Bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 718 milyon bugünkü rakamla 718 trilyon yatırım bedeli olan bu eser son dönemde seriye bağladığımız büyük yatırımların şu anda son halkasıdır. Türkiye 2002 yılında 83 karayolu tüneline sahipken 14 yılda 189 daha yeni tünel ekledik. Toplamda bu sayı 393'e çıkıyor. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. 29 yeni havalimanıyla 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk. 2023 hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. OECD Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 ülkenin orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli seviyesine geçtiğini açıkladı. Sınır içi ve dışında yeni bir İstiklal Harbi veriyoruz. Terörle mücadelemizi unutmadık. Ülkemizin gelişmeye devam ettiği gerçeğini ortadan kaldırmadı. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi bu başarılardır. 2023 hedeflerimizi kimse engellemeyecektir. Türkiye güvenlik sorunları ile birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Ilgaz Tüneli'nin görünen aydınlık yüzünü sizlerle yaşamak isterdim. Bu duygularla 15 Temmuz, terörle mücadele ve El Bab şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.





Başbakan Binali Yıldırım da açılışta açıklamada bulundu.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'yi geleceğin dünyasında zirveye taşıyacak bu dev eserler medeniyet projeler olacak. Bildiğiniz gibi 20 Aralık'ta dünyanın en derin deniz altından geçen Avrasya Tüneli'ni hizmete aldık. O gün bugün İstanbul'da köprülerdeki trafik rahatladı. Asya'dan Avrupa'ya birkaç dakika içerisinde konforlu bir seyahat yapılıyor. Ayrıca Cuma günü enerji sektöründe 2 dev projeyi de hizmete aldık. Enerji sektörüne katkı sağlayacak Tire ve İzmir'de tarım sektörüne yarayacak projelerin açılışını yaptık. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hayati bir yerdeyiz.







Biz geldiğimizde 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı, 25 bin 197 km'ye çıkardık. Bölünmüş yollarımız vardı ama bölünmüş yollarımızda asfalt yoktu. Bolu Tüneli'ni hatırlayın. 12 hükümet 23 bakan değiştirdi, tünelde değişen birşey olmadı. Biz geldik o tüneli de bitirdik. 50 km tünel 80 yılda yapan bir Türkiye'den 14 yılda 346 km tünel yapan bir Türkiye'ye geldik. Sadece bu sene 1000 km'ye yakın bölünmüş yol yaptık, 82 km tünel bitirdik. Türkiye nereden nereye geldi. Çalışınca oluyor. Durmak yok yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle oldu. Biz geldiğimizde 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı, 25 bin 197 km'ye çıkardık. Bölünmüş yollarımız vardı ama bölünmüş yollarımızda asfalt yoktu. Bolu Tüneli'ni hatırlayın. 12 hükümet 23 bakan değiştirdi, tünelde değişen birşey olmadı. Biz geldik o tüneli de bitirdik. 50 km tünel 80 yılda yapan bir Türkiye'den 14 yılda 346 km tünel yapan bir Türkiye'ye geldik. Sadece bu sene 1000 km'ye yakın bölünmüş yol yaptık, 82 km tünel bitirdik. Türkiye nereden nereye geldi. Çalışınca oluyor. Durmak yok yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle oldu.