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Kanada’da mescit kundaklandı

Müslüman Kültür Merkezi kullanılamaz hale geldi.

Dünya / 26 Aralık 2016 Pazartesi 14:36
Kanada’da mescit kundaklandı

Kanada'nın Quebec eyaletinde 2 ay önce saldırı düzenlenen mescit kundaklandı.

Quebec eyaletinin doğusundaki 25 bin nüfuslu Sept-Iles kentinde bulunan ve mescit olarak kullanılan Müslüman Kültür Merkezi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak mescit kullanılamaz hale geldi.

'İçim acıyor'

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi cemaatinden Nabil Matrajji, 'İçim acıyor. Burayı çok zor şartlarda tamir etmiştik. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Nefret mi, intikam mı, cehalet mi?' dedi.

Quebec eyalet polisi, saldırının ardından soruşturma başlattı.

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi'nin, onarılıncaya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Ekim ayında saldırıya uğramıştı

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi, ekim ayında da saldırıya hedef olmuştu. Kentte yaşayan bir grup Müslüman'ın satın aldığı merkeze giren saldırgan, kitaplıkları parçalamış ve duvarları kırmıştı. Saldırgan, saksılardaki toprağı etrafa saçarak mescidi kirletmişti.

Saldırgan olaydan sonra yakalanmış ancak polis, duruşmaya katılacağına söz verdiğini öne sürerek şüpheliyi serbest bırakmıştı.

Saldırının ardından tamir edilen ve kasımda yeniden açılan merkezde, henüz günlük ibadet yapılmıyor. Kentin bazı Müslüman sakinleri, merkezi cuma ve bayram namazları ile hafta sonlarında bir araya gelmek için kullanıyor.

Kanada'da son 3 ayda Calgary kentindeki iki ayrı mescide saldırı düzenlenmiş, Calgary Üniversitesinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren afişler asılmıştı.

Kaynak : AA

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