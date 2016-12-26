İçişleri Bakanlığı: 508 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 508 kişinin gözaltına alındığını ve FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında gözaltına alınan bin 96 kişiden 426’sının tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde ülke genelinde 220 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 78'inin tutuklandığı kaydedildi. FETÖ/ PDY ile mücadele kapsamında ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 426‘sının tutuklandığı açıklandı. Kaynak : İHA