İbrahim Kalın'dan '700 DEAŞ'lı canlı bomba' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kalın, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği iddiası ile ilgili soruyu yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ''Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır'' dedi.



İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:



(Halep'teki tahliyeler) Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor.



'200 HALEPLİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ'

10 bin kişilik kamp kurulması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'ye 200 civarında Doğu Halepli getirildi. Bunların çoğu yaralı.



'HAVA DESTEĞİ VERİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ'

(Fırat Kalkanı Harekatı) Bin 900 kilometrekarelik alan DEAŞ'ten temizlenmiştir. Bu barbar terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Uluslararası koalisyonun hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.



El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı'nın son aşaması, DEAŞ'la mücadele şemsiyesi altında bir mücadeledir. Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez.

Son bir haftada El Bab çevresindeki çatışmalar ve operasyonlar yoğunluk kazandı. Burada özellikle sivil kayıpların olmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizmek isterim.



'226 DEAŞ'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Geçtiğimiz hafta yürütülen operasyonlar çerçevesinde yüzlerce DEAŞ hedefi orada bertaraf edildi ve 226 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar da devam ediyor ve bundan sonra da kararlı şekilde devam edecek.



Bu, hem bizim ulusal güvenliğimiz açısından bir zarurettir hem de DEAŞ'la mücadelede aslında en önemli aşamalardan birini temsil etmektedir.



'EL BAB OPERASYONU TAMAMLANACAK'

(Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği iddiası) Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır.



Musul operasyonu yavaşlamış görülüyor. Telafer, Telaferlilerindir. Dışarıdan grupların gelmesi yeni çatışmalara yol açacaktır.



Sincar'ın ikinci Kandil olmasına müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Sincar ile ilgili Barzani'nin açıklamasını destekliyoruz.



'OLDU-BİTTİYE GÖZ YUMMAYIZ'

Münbiç konusunda ABD'liler ile mutabakata vardık. Ortak komisyon Münbiç'e gitti. Orada bir oldu-bitti ye göz yummamız söz konusu değil.



Rakka operasyonunun birinci aşaması devam ediyor. Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü bertaraf edemezsiniz.



'ALTI YILDIR SÜREN SAVAŞDURMALI'

Suriye'nin geleceğini taşıyabilecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bütün kesimleri temsil edecek adil bir yönetim biçimi kurulmadan ne bu savaşın sona ermesi ne de sürdürülebilir bir yönetimin kurulması tabii ki mümkün olmayacak.



Altı yıldır devam eden modern dönemin en kanlı savaşını artık bir şekilde durdurmak zorundayız. Bu konuda herkes, bütün ülkeler üzerine düşeni yerine getirmek durumunda. Burada bütün taraflara, Rusya'dan İran'a, Avrupasından Birleşmiş Milletlerine, Amerikasına kadar tabii ki önemli sorumluluklar düşüyor. Yapıcı yaklaşmak, sorunu çözmeye odaklanmak burada büyük önem arz ediyor. Bizim yaklaşımımız bu.



'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İTTİFAKI VAR'

FETÖ, PKK ve DEAŞ'in Türkiye'ye karşı ittifak içinde olduğu sır değil.



'BÜTÜN OKLAR FETÖ'YÜ GÖSTERİYOR'

(Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi) Bize gelen bütün bilgiler ışığında, bütün oklar şu anda FETÖ bağlantısını çok net bir şekilde göstermektedir. O terör saldırısıyla, suikast girişimiyle bu FETÖ ve onun arkasında bulunan diğer güçler, hedefledikleri şeye ulaşamadılar.



Yani Türkiye-Rusya yakınlaşmasını tersine çevirmek, bozmak, akamete uğratmak, yeni bir kriz yaratmak için yaptıkları bu alçakça suikast girişimi ellerinde patladı.





