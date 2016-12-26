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Hediye paketinden çıkardığı silahla kız arkadaşını öldürdü

KIRKLARELİ’nin Babaeski İlçesi’nde 25 yaşındaki Tolga Tunç, tartıştığı kız arkadaşı 25 yaşındaki Sinem Kır’ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfeği çenesine dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Tunç'un 'sevgilime hediyem var' diyerek iş yerine girdiği öğrenildi.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 22:45
Hediye paketinden çıkardığı silahla kız arkadaşını öldürdü

KIRKLARELİ’nin Babaeski İlçesi’nde 25 yaşındaki Tolga Tunç, tartıştığı kız arkadaşı 25 yaşındaki Sinem Kır’ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfeği çenesine dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Tunç'un 'sevgilime hediyem var' diyerek iş yerine girdiği öğrenildi.

Tolga Tunç’un, istasyona elinde bir kutu ile girerken görevlilere, "Sevgilime hediye getirdim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine diğer çalışanlar dışarı çıkarak, ikiliyi yalnız bıraktı. Tunç, tartıştığı Kır’ı yanında getirdiği hediye paketinden çıkardığı pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti. İstasyon çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tunç ve Kır’ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, istasyona gelen genç kızın yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu. Savcı ve polis olay yeri incelemesinin ardından Tunç ile Kır’ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği de aynı kutu içine koyarak emniyete götürdü. Kır’ın akaryakıt istasyonunda yaklaşık 20 gün önce çalışmaya başladığı belirtildi.

PolisOlay Yeri İncelemeDevlet HastanesiPolis Ekipleri112 Acil Servis


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