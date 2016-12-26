USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

FETÖ'nün muhasebecisi yakayı ele verdi

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde 1 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 22:58
FETÖ'nün muhasebecisi yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ'ye ait kolejde muhasebecisi olan ve hakkında terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı olan Ali B. (27), Kahramanmaraş asayiş ekiplerince şehirlerarası otobüs terminalinde 46 D 6646 plakalı otomobille hareket etmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan Ali B.'nin üzerinde yapılan aramada bin 500 TL nakit para bulunurken, şüphelinin kullandığı otomobil detaylı arama için emniyet garajına çekildi.


Kaynak : İHA

Şehirlerarası OtobüsYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı