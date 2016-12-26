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Eski askeri ataşeye FETÖ tutuklaması

Türkiye'nin eski Brezilya Askeri Ataşesi Pilot Kurmay Albay Cansever, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 20:06
Eski askeri ataşeye FETÖ tutuklaması

Türkiye'nin eski Brezilya Askeri Ataşesi Pilot Kurmay Albay Necmi Cansever, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cansever, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Necmi Cansever, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez'in, FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına karar verdiği Cansever, cezaevine gönderildi. Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüFetö Terör Örgütü


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