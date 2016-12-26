Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Geçen haftaya sakin bir başlangıç yapan dolar/TL, en yüksek 3,5427'ye kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının bir bölümünü geri vererek haftayı 3,5172 seviyesinden tamamladı.



Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel yeni haftaya düşüşle başladı ve saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 3,5110'dan alıcı buluyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kaybıyla 3,6750 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 4,3136'dan işlem görüyor.



Analistler, yılın son haftasında, Noel'in yanı sıra piyasaların açık olduğu günlerde de Noel tatilini yılbaşı ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasaların düşük hacimli yatay bir seyir izleyebileceğini ifade etti. Dolar/TL'nin de küresel piyasalara paralel dar bant içinde hareket edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,5200 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA