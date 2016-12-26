USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

'Dillerdeki Nağmeler' Sanatseverleri Mest Etti

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (AKM) “Türk Sanat Müziği Öğretim Üyeleri ve Öğrenci Korosu Dillerdeki Nağmeler” konseri düzenlendi.

Kültür-Sanat / 26 Aralık 2016 Pazartesi 14:22
'Dillerdeki Nağmeler' Sanatseverleri Mest Etti

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ilk bölümünde, “Unutturamaz Seni Hiçbir Şey, Bir Demet Yasemen, Mihrabım Diyerek, Kalbe Dolan O İlk Bakış Unutulmaz, Aşk Nedir Nasıldır Bilen Var Mı?, Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye, Sevil Neşelen Sevme Yanarsın, Yemeni Bağlamış Telli Başına” parçaları dinleyenlerle buluştu.

Konserin ikinci bölümünde ise, “Bitmez Tükenmez Bu Dert, Meftunun Oldum Ey Vechi Ahsen, Leyla Sende Buldum Aşkımı Kaderimi, Başka Söz Söyleyemem Aşktan Yana Ben, Geçmesin Günümüz Sevgimiz Yasla”, Bu Yıl Da Böyle Geçti, Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey, Muntazır Teşrifine Hazır Kayık, Rakkas Bu Halet Senin Oynunda Mıdır, Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz Dostlar” eserleri seslendirildi. Kaynak : İHA

Yıldızlı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı