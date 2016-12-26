'Dillerdeki Nağmeler' Sanatseverleri Mest Etti

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ilk bölümünde, “Unutturamaz Seni Hiçbir Şey, Bir Demet Yasemen, Mihrabım Diyerek, Kalbe Dolan O İlk Bakış Unutulmaz, Aşk Nedir Nasıldır Bilen Var Mı?, Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye, Sevil Neşelen Sevme Yanarsın, Yemeni Bağlamış Telli Başına” parçaları dinleyenlerle buluştu.



Konserin ikinci bölümünde ise, “Bitmez Tükenmez Bu Dert, Meftunun Oldum Ey Vechi Ahsen, Leyla Sende Buldum Aşkımı Kaderimi, Başka Söz Söyleyemem Aşktan Yana Ben, Geçmesin Günümüz Sevgimiz Yasla”, Bu Yıl Da Böyle Geçti, Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey, Muntazır Teşrifine Hazır Kayık, Rakkas Bu Halet Senin Oynunda Mıdır, Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz Dostlar” eserleri seslendirildi. Kaynak : İHA