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Çeyrek altınla yarışıyor

Özellikle kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan ıhlamurun yaprağının kilogramı 100, çiçeğinin kilogramı ise 200 TL’ye çıktı.

Ekonomi / 26 Aralık 2016 Pazartesi 11:38
Çeyrek altınla yarışıyor

Kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelen, terlemeye teşvik eden ve ateş düşürme gibi bir çok faydası olan ıhlamurun fiyatı dikkat çekiyor. Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen ıhlamurun yaprağının kilogramı 100, çiçeğinin kilogramı ise 200 liraya alıcı buluyor. Ihlamurun en çok kış aylarında satıldığını belirten 10 yıllık aktar Mustafa Sesli, "Ihlamurun fiyatı 150 ile 200 TL arasında. Fiyatının yüksek olmasının nedeni nadir bulunmasındandır. Ihlamur neredeyse altınla yarışıyor. Kış ayı olduğu için yoğun bir talep var” dedi.

Ihlamurun limonla kaynatılıp, balla karıştırılıp içildiğinde etkisini daha fazla gösteren bir bitki olduğunu aktaran Sesli, genelde kış aylarında soğuk algınlığı önleyici ve terlemeye teşvik edici olarak kullanıldığını kaydetti.

Aktar Eyüp Kazancı ise, "Ihlamur soğuk algınlığına iyi gelir. Ihlamurun vitaminin yüksek olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı hasta olmayı azaltır" diye konuştu.

Kış mevsiminde sıkça tüketilen ıhlamurun soğuk algınlığı dışında birçok faydası olduğu da biliniyor. Vücudun direncini arttıran ıhlamurun, saç sağlığı, stres, cilt lekelerini giderme ve kalp sağlığına iyi geldiği de belirtiliyor. Ayrıca, ıhlamurun sindirim sistemini düzenlediği gibi, kansızlığı da iyi geldiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Kaynak : İHA

KazancıSoğuk Algınlığı


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