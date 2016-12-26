Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsizlere 1 yılı aşkın süredir çorba dağıttıklarını söyledi.



Çorbayı, insani yükümlülük ve toplumsal kardeşliğin gereği olarak dağıttıklarını belirten Karaman, 'Çorba işinin arka planında yaşadığımız birtakım tecrübeler ve küçük küçük buna benzer yaptığımız işler yatıyor. Babam, öğrencilik zamanlarında evsiz kalmış ve otogarlarda, parklarda yatıp kalkmış. Dolayısıyla çorbanın itici gücü, motivasyonu babamdan kaynaklanıyor.' diye konuştu.



Karaman, çorba dağıtımı yaptıkları minibüsün içini, hijyen sağlamak amacıyla 500 kilogram krom malzemeyle döşediklerini anlatarak, aracın tasarlanmasının bir yıl sürdüğünü kaydetti.



- 'Sosyal dışlanmaya maruz kalanlar hedef kitlemiz'



Karaman, sokaklarda yaşamak zorunda kalanların sosyal hayattan dışlandığını anlatarak, 'Evsiz olmak durumunda kalmış, sosyal dışlanmaya maruz kalan ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, hedef kitlemizi oluşturuyor. Bu manada Kadıköy'de aldığımız çorbayı Üsküdar Harem Otogarında, Kara Davut Paşa Camisi, Zeytinburnu Kazlıçeşme Parkı, Eyüp Sultan Camisi avlusu, Fatih'te 3-4 otobüs durağından sonra Aksaray metro istasyonunda genellikle bitiriyoruz.' ifadelerini kullandı.



Karaman, çorba ikram ettikleri evsizlerin sorunlarını da dinlediklerini dile getirerek, 'Amacımız; sosyal sorumluluğumuzu, yardım etme güdümüzü, Türk toplumunun geleneğinden gelen bu özü, biraz daha ortaya çıkarmak. Bu manada aslında istediğimiz şeyi de aldık. Bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 'Aşhane' oluşumu altında sivil, sosyal sorumluluk olarak çeşitli hareketler başladı.' dedi.



Yaptıkları çalışmanın birçok kişiye örnek olduğuna işaret eden Karaman, şöyle devam etti:



'Evimizde pişirdiğimiz bir tas çorbayı sokağımızda, mahallemizde yardıma muhtaç birine vermenin çok zor olmadığını, aksine bunun insani bir vazife olduğunu anlattıktan sonra, Türkiye'de 25 yerde bu oluşum yaygınlaştı. Bu ve benzeri küçük şeylerin dernekleşmeye gerek olmadan da yapılabileceğini düşünüyoruz.



Dağıttığımız çorbalarla temin ettiğimiz eşyalarla onlara değil, kendimize yardım ediyoruz. İnsanlığımızı, kalbimizin, vicdanımızın ve ruhumuzun olduğunu hissediyoruz. Bundan dolayı da hiçbir şikayetimiz yok. Umulur ki buna elimizden geldiği kadar devam ederiz.'



Pet şişe toplayarak geçimini sağlayan Barış Dertsiz, çorba dağıtımının sokakta yaşayanlar için çok önemli olduğunu söyledi.



Dertsiz, zaman zaman dağıtıma yardımcı olduğunu, bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.



Kaynak : AA