Bakan Müezzinoğlu: CHP milletten korkuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Tekirdağ'da bir restoranda düzenlenen toplantıda AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.



“CHP milletten korkuyor”



Yeni Anayasa ile Türkiye'nin temel sorunlarından birinin çözüleceğini kaydeden Bakan Müezzinoğlu, “Şimdi bir anayasa değişikliği yapılıyor. Bu ülkenin temel sorunlarından biri inşallah çözülecek. Ve bu anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi, başta genel başkanı olmak üzere parti yöneticilerine ve Meclis grubuna da teşekkür ediyorum. Gerçekten milletin temel sorunlarından birinin millete götürülmesine aracılık ediyor, yardımcı oluyor. Esasında demokrasinin çok sıradan, çok normal bir örneğini gösteriyor. Yani madem ki burada bir sorun var, bunu millete götürelim. Ama ne yazık ki burada anlamakta zorlandığım bir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) duruşu var. Her zaman olduğu gibi yine milletten korkuyor, milletten kaçıyor ve milleti korkutuyor. Ey CHP, bu millet korkmaz, korkmayan bir millet olduğunu 15 Temmuz akşamı görmeniz lazım. Ne olur siz de bu milletten korkmayın. Kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu diyorsunuz, partimizin kurucusu diyorsunuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında korku diye bir şey yoktur. Hele hele milletinden hiçbir zaman korkmamıştır. Milletine yaslanarak o istiklal mücadelesini vermiştir. Ve o nedenle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiştir. Ama işte bir anayasa değişikliğinin millete gitmesinin önünde şimdi komisyonlarda da dünya kadar atraksiyon yapıyor, dünya kadar bu milletin değerleriyle örtüşmeyen örnekleri sergiliyor” ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA