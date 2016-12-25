USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Suriye'ye neden gidiyorlardı?

92 kişiyi taşıyan, içerisinde askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun da bulunduğu Rus uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus askeri personele yeni yıl konseri vermek için yola çıktığı iddia edildi.​

Dünya / 25 Aralık 2016 Pazar 10:51
Suriye'ye neden gidiyorlardı?

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi. Olaya ilişkin İnterfaks ajansında yer alan habere göre, uçakla kalkıştan hemen sonra Rus hava sahası üzerinde manevra yaparken, temasın koptuğu belirtildi.

Uçak Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine gidiyordu. Rus basınında yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu ve gazeteciler bulunuyor.

Rus basınına göre uçakta bulunanlar ve Kızıl Ordu Korosu'nun Lazkiye'deki askeri personele yeni yıl konseri vermek için Suriye'ye yola çıktığı iddia edildi.91 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

Kızıl OrduYeni YılLazkiyeHava SahasıKaradeniz


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı