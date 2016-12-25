Suriye'ye neden gidiyorlardı?

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi. Olaya ilişkin İnterfaks ajansında yer alan habere göre, uçakla kalkıştan hemen sonra Rus hava sahası üzerinde manevra yaparken, temasın koptuğu belirtildi.



Uçak Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine gidiyordu. Rus basınında yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu ve gazeteciler bulunuyor.



Rus basınına göre uçakta bulunanlar ve Kızıl Ordu Korosu'nun Lazkiye'deki askeri personele yeni yıl konseri vermek için Suriye'ye yola çıktığı iddia edildi. 91 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü