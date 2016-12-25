Gaziantep'in Suriye sınırındaki Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki sınır birliklerine askeri sevkiyat gerçekleştirildi.



İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası'ndan sabah saatlerinde 10'nun üzerinde Fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcıları ve çok sayıda tanktan oluşan askeri araç ile personel, karayoluyla Gaziantep'in, Suriye sınırında yer alan Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki sınır bölgesindeki askeri birliklere sevk edildi.



Konvoy, güvenlik önlemleri altında trafik ekiplerinin eskortluğunda askeri birliklere ulaştı.



Kaynak : AA