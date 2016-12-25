Rusya'da 93 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Uçağın enkazı Soçi sahiline yakın bir alanda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Uçakta Kızıl Ordu Korosu'ndan 65 kişi bulunuyordu. Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.



Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine giden Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'e düştü.



8'i mürettebat, 93 kişinin yer aldığı uçağın enkazı Soçi sahiline bir buçuk kilometre uzaklıktaki alanda 50 metre derinlikte bulundu.



Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.



'KURTULAN OLMADI'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını duyurdu.



Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25'te Soçi'deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27'de radardan kaybolduğunu söyledi.



'4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI'

Arama kurtarma çalışmalarına dört gemi, dört helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığını ifade eden Konaşenkov, Tu-154'ün parçalarının Soçi kıyılarında Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildiğini belirtti.



Konaşenkov, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.





Düşen Rus askeri uçağı Lazkiye kentindeki Rus askerlerine Noel konseri verecek müzisyenleri de taşıyordu.



PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kazaya dair gelişmelerle ve kurtarma operasyonuyla ilgili düzenli olarak bilgi verdiğini ifade etti. Putin kazayla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi.



65 KIZIL ORDU KOROSU ÜYESİ BULUNUYORDU

Rusya Savunma Bakanlığı uçaktaki yolcuların listesini açıkladı. Listeye göre uçakta bulunana yolcuların çoğunluğu Kızıl Ordu Korosu üyelerinden oluşuyor. Uçakta dünyanın en ünlü korolarından biri olan Kızıl Ordu Korosu'ndan 65 kişi bulunuyordu.



Geriye galan 28 kişiyi ise sekiz mürettebat, dokuz medya temsilcisi, sekizi asker 10 Rus hükümeti görevlisi, ve bir de uluslararası yardım kuruluşu olan Fair Aid'in üyesi bulunuyordu.



'DOKTOR LİZA' DA UÇAKTAYDI

93 kişi arasında 'Doktor Liza' adıyla bilinen, Ukrayna ve Suriye'de sivillere yönelik yardımlarıyla tanınan doktor Elizaveta Glinka, Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov da var.



2010 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynzki Katyn Katliamı'nın 70. yıldönümü için Varşova'dan Rusya'nın Smolensk şehrine gidirken kendisini ve eşini taşıyan Tu-154 tipi uçağın düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kazada toplamda 97 kişi ölmüştü.







39 KEZ DÜŞTÜ

Karadeniz'e düşen Tupolev-154 uçağı 1983 yılında üretildi. Uçağın son tamiratı Aralık 2014'te, son bakımı ise bu yılın eylül ayında yapıldı. Uçağın toplam uçuş süresinin yaklaşık 7 bin saat olduğu ifade ediliyor. Tupolev-154'ler 1968 yılından beri 39 kere düştü.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Rus uçağının Karadeniz üzerinde düşmesi sebebiyle Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdiği bildirildi.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın bugün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın, hayatını kaybedenler için hükumetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da , Rus askeri nakliye uçağının düşmesi nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya taziyelerini iletti.



Suriye'ye neden gidiyorlardı?