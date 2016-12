Milli Piyango talihlisinin ibretlik hikayesi

Her yıl heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kaldı. Uğuruna inanılan bayilerin önünde uzun kuyruklar oluştu bile. Bu yıl büyük ikramiye 60 milyon lira. İnsanların hayallerinde ev, araba almak, dünyayı gezmek ve diğer insanlara yardım etmek var.



4 SENEDE VARINI YOĞUNU KAYBETTİ



Herkes hayal kuradursun 1999 ve 2001 yılında iki defa büyük ikramiye kazanan 'Milyarder Osman' lakaplı Osman Kaplan ise kazandığı ikramiyenin hayrını göremediğini belirtti. Dört sene içinde toplamda (bugünkü parayla) 7 milyon lira ana parayı, faizleri ve aldığı tüm gayrimenkulleri satarak tüketen Kaplan, bugün eşiyle birlikte Denizli'deki evinde yaşıyor. Artık en garanti paranın emekli maaşı olduğunu söylese de sürekli Süper Loto oynuyor ve piyango bileti alıyor. Daha önce sekiz kişiye büyük ikramiye çıkan Çivril ilçesinde Osman Kaplan'ın bu yılbaşı çekilişi için satın aldığı bilet sayısı 650.



İşte Milliyet gazetesinin Milyarder Osman ile yaptığı röportaj;



Hangi yıl büyük ikramiyeyi kazanmıştınız?



1999 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıktı bana. O zamanın parasıyla 340 bin lira, şimdinin parasıyla 5 milyon lira.



Piyangonun size çıktığını duyduğunuzda ne yaptınız, şaşırdınız mı?



Hiç şaşırmadım. Daha önce para görmemiş olsaydım şaşırırdım. Ankara'ya gittim, paramı aldım.







'BORÇLARIM BİTENE KADAR...'



Nakit olarak para ne kadar büyüklükteydi gördünüz mü?



Yok görmedik. Aslında önünde bir fotoğraf çektireyim diye düşünmüştüm ama çek verdiler. 'O kadar parayı nasıl verelim?' dediler. Çeki bankaya götürdüm, sonra da oradan alıp alıp yedim. O zaman en büyük banknot 20 liraydı.



20 liraya ne yapılıyordu?



Güzel paraydı vallah, her şey yapılıyordu. Şimdi ancak bir yemek yersin.



Paranın size çıktığını sakladınız mı?



Sakladım tabii. O zaman marangozdum, ticaret yapıyordum. Borcum çoğalınca cezaevine girdim. 65 tane çekim vardı. Büyük miktarda olanları için yattım, küçükleri ödedim ve cezaevinden çıktıktan birkaç gün sonra da piyango çıktı. Bütün çeklerimi piyasadan toplayana kadar kimseye söylemedim. Enişteme çıktı dedim. Televizyonlara da onu çıkarttım hep.







Eşiniz nasıl tepki verdi ilk duyduğunda?



Eşimle ayrıydık o zaman. Geri barıştık. Çocuklar tekrar birleşmemize çok sevindi.



Günümüzün parasıyla 5 milyon lirayı tüketmeniz ne kadar sürdü?



Üç yılda bitirdim. Kimine sünnet düğününü yaptım, kimine ev aldım. Kardeşlerimin hayatını da garantiledim. Eşe dosta, tanıdık tanımadık herkese dağıttım. Faizler yüzde yüz 95'ti o zaman. Ayda 65 milyar lira faiz alıyordum. Gecelik faizler vardı. Her ay birine ev alıyordum.



Kendinize hiçbir şey almadınız mı?



Yok, kendime hiçbir şey almadım. Hanıma daire almıştım, şimdi orada oturuyoruz. Bir sürü araba aldım, sonra da sattım.



Neydi arabalarınız?



Beş tane araba vardı kapının önünde. Porsche vardı, BMW X5 cip vardı, üstü açık spor bir BMW daha vardı.



İş kurmayı neden düşünmediniz?



Kurdum tabii ama bir yılda batırdım onu da. Tüpçü açmıştım. Alacakları toplamadım, gitti hepsi.







Arsa, tarla filan da mı almadınız?



Alınmıyor ki ya. Bu parayı istediğin gibi yönetemiyorsun. Bu paranın direksiyonu ve freni yok, kendi kendine gidiyor. Bizim burada yedi-sekiz kişiye çıktı. Hepsi sefilleri oynuyor, yine aralarında en iyi benim.



Bütün para bittiğinde ne yaptınız?



2001 yılında bir daha çıktı. Çeyrek bilete 125 milyar verdi.





'VARSA PARAN GETİR BİTİREYİM'



Bu defa size akıl vermeye çalışanlar oldu mu? Tekrar bitirmeyin diye.



Oldu ama ben dinlemedim. Ben kimseyi dinlemem.



O ne kadar sürede bitti? Bu parayı da bitiririm dediniz mi kendinize?



Bir yıl sürmedi onu bitirmem. Yine çıkar nasılsa dedim ve harcadım.



Hem ana paraları hem faizlerini hem o kadar gayrimenkulü nasıl bitirdiniz, anlayamıyorum. Yurt dışına gittiniz mi mesela?



Varsa paran getir bitireyim. Yok, çıkış yasağım vardı o dönem, çıkmadım. İstanbul'daki hanım arkadaşıma telefon ederdim. O İzmir'e gelirdi. Onu alır İzmir'deki eve giderdim. Buralara da çok gitti para.





Hovardalık yani. Eşiniz kızmıyor muydu?



Eşim bilmez ki, ne bilsin! Ben iş için gidiyorum derdim. Gazinoları, eğlence hayatını çok severim. Bir gün birileri para istemeye gelmiş. Benim yanımdaki çocuklar sormuş, 'İçkin, eğlence hayatın var mı?' diye. 'Yok' demiş adam. 'O zaman hiç yanına gitme, sana para vermez. Al bu yol parasını geri dön' deyip göndermişler adamı.





'LOTO RAKAMLARINI RÜYAMDA GÖRDÜM'



Sayısal ya da süper loto, at yarışı filan oynar mısınız?



Neredeyse şans oyunlarının hepsini oynarım. Bahis ve at yarışı oynamam pek. En çok süper loto oynuyorum.



Çıkıyor mu peki?



Çıkıyor evet. 4'ü garanti buluyorum, zaman zaman 5 de buluyorum. Yedi-sekiz senedir büyük para çıkmadı bana. Bu yıl benim yılım hissediyorum, patlaması lazım artık. Rüyamda rakamları görüyorum. Bir tanesi yanlış hatırladım 5 tuttu, yoksa 6'yı bulacaktım.



Uğurlu rakamınız nedir?



Uğurlu rakamım yok ama süper lotoyu kendim yazarak afedersin tuvalette oynarım. Çıkan numaraları haftalık alırım bayiden, hangisi az hangisi fazla çıkar değerlendirip ona göre yazarım.





'BAYAT PARAYI SEVMEM, TAZE OLACAK'



Para insanı bozuyor mu?



Vallahi beni bozmadı. Ben bozulmadım. Hiç parayı görmediysen belki bozulabilirsin ama benim batmadan önce dört tane marangozhanem vardı. Ben paraya çok önem vermem. Cebimde harçlığım olsun yeter. Yarına Allah kerim. Bayat parayı hiç sevmem, taze olacak.



Bu yıl piyangodan büyük ikramiye kazananlara ne önerirsiniz?



Vallah ben önersem de fark etmez. O da gazinoda, orada burada yiyecek parayı. Hiçbir şey yapamaz. Türkiye'de kaç yüz kişiye çıktı, ayakta durabilen çok az kişi var.







'PARA ÇIKARSA YİNE DAĞITIR HARCARIM'



Bu sene de piyango bileti aldınız mı?



650 tane çeyrek aldım, biletçide duruyor.



Bu defa çıkarsa ne yapacaksın?



Ne yapacağım, dağıtırım yine.



Bilmem, emekli olmuşsunuz, sayfiye bir yerde bahçeli ev filan alın.



Vardı Antalya'da, onu da sattım yedim. Sevmiyorum ben başka yerleri. Burada iyiyim. Beni bindir arabaya hep gezdir sesim çıkmaz. Buradan biner giderim İstanbul'a. Orada da gece eğlencesine giderim. İstanbul'da çok çevrem var.



'MAFYA DEFALARCA PEŞİME DÜŞTÜ'



Yardım ettiğiniz insanlarla aranız nasıl şimdi?



Küsüz, hiçbiriyle konuşmuyoruz. Bana az verdin, ona çok verdin diye kavgalar çıktı hep.



Hep iyi niyetli insanlar mı para istedi, kötüler çıkmadı mı hiç?



Mafya düştü peşime. İki-üç defa geldiler ama burada bir arkadaşım vardı onları tanıyormuş. 'Osman'a gelen bana gelmiş sayılır' dedi, öyle gönderdi.



Artık kimse piyangonun kendisine çıktığını söylemiyor.



Artık kimse piyangonun kendisine çıktığını söylemiyor.

İstediğin kadar sakla belli oluyor halinden. Bir-iki ay içinde illaki ev alacaksın, araba alacaksın, üstün başın değişecek. Etraf hemen anlar. Kaynak : Milliyet