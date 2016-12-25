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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yaşam / 25 Aralık 2016 Pazar 13:16
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri için yarın yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakımın üzerindeki kesimleri ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Kaynak : AA

MersinKar YağışıAntalyaAkdeniz Bölgesi


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