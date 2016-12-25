İsrail'den küstah emir

İsrail devlet radyosunun haberine göre Lieberman, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden kararın BMGK'da kabul edilmesinin ardından, İsrailli askeri yetkililere Filistinli taraflarla tüm 'sivil' iletişimlerini kesmelerini emretti.



Haberde, Lieberman'ın aldığı bu kararın İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki güvenlik koordinasyonunu kapsamadığı belirtildi.