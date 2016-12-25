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İsmet İnönü mezarı başında anıldı

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 43. yılında Anıtkabir’de mezarı başında törenle anıldı.

Siyaset / 25 Aralık 2016 Pazar 11:20
İsmet İnönü mezarı başında anıldı

Anıtkabir’deki törene İnönü ailesinin yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu bölüme geçti. İnönü’nün kabrine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TSK ve CHP adına çelenk konulmasının ardından İnönü’nün özgeçmişi okundu. Aile yakınlarına taziyelerde bulunulmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriKemal KılıçdaroğluBaşbakanlıkCumhurbaşkanlığıLütfi Elvan


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