İsmet İnönü mezarı başında anıldı

Anıtkabir’deki törene İnönü ailesinin yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları katıldı.



Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu bölüme geçti. İnönü’nün kabrine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TSK ve CHP adına çelenk konulmasının ardından İnönü’nün özgeçmişi okundu. Aile yakınlarına taziyelerde bulunulmasının ardından tören sona erdi.



Kaynak : İHA