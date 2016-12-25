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Hizmetli kadrosu için önlisans şartı

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na alınacak 5 hizmetli kadrosu için 'önlisans' şartı konulması dikkat çekti.

Güncel / 25 Aralık 2016 Pazar 16:13
Hizmetli kadrosu için önlisans şartı

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM geçen 21 Aralık'ta tercih listelerini ve boş kadroları açıkladı.

İnternet sitesi üzerinden yapılan devlet memurluğu tercih listesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi'ne alınacak 'hizmetli' kadrosu dikkat çekti.

Listede 290340001 kod numaralı açık pozisyonda Ankara merkezde işe alınacak hizmetli kadrosunun nitelikler kısmında "Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması" ibaresi yer aldı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hizmetli kadrosu için önlisans şartı istenilmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tercih yapmak için sisteme girerek hizmetli kadrosu için bile 2 yıllık üniversite mezuniyeti istenmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Devlet MemurluğuMaliye Bakanlığı21 Aralık


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