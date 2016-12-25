KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM geçen 21 Aralık'ta tercih listelerini ve boş kadroları açıkladı.



İnternet sitesi üzerinden yapılan devlet memurluğu tercih listesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi'ne alınacak 'hizmetli' kadrosu dikkat çekti.



Listede 290340001 kod numaralı açık pozisyonda Ankara merkezde işe alınacak hizmetli kadrosunun nitelikler kısmında "Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması" ibaresi yer aldı.







SOSYAL MEDYADA TEPKİ



Hizmetli kadrosu için önlisans şartı istenilmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tercih yapmak için sisteme girerek hizmetli kadrosu için bile 2 yıllık üniversite mezuniyeti istenmesi şaşkınlıkla karşılandı.

