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Gri listede aranan terörist Batman'da yakalandı

Batman’da aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan bir terörist yakalandı.

3. Sayfa / 25 Aralık 2016 Pazar 13:45
Gri listede aranan terörist Batman'da yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Batman merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (gri listede yer alan üst düzey terörist), silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, 2 adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır” denildi. Kaynak : İHA

TaurusTerör ÖrgütüKalaşnikofGenelkurmay Başkanlığı


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