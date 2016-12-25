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EPDK'nın ilk Türk lirası doğalgaz ihalesine 5 talip

EPDK'nın ilk kez Ağrı ve Tunceli için Türk lirası cinsinden yapacağı her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde aynı 5 şirket yarışacak.

Ekonomi / 25 Aralık 2016 Pazar 15:33
EPDK'nın ilk Türk lirası doğalgaz ihalesine 5 talip

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilk kez Ağrı ve Tunceli için Türk lirası cinsinden yapacağı her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde aynı 5 şirket yarışacak.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye doğalgaz dağıtımının yaygınlaştırılması için 2 ihale daha gerçekleştirilecek.

Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için yarın, Tunceli il merkezi içinse 28 Aralık'ta Türk lirası cinsinden yapılacak her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde de Aksa Doğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirketleri yarışacak.

Söz konusu 5 şirketin 2 bölge için yarışacağı ihalelerde, en düşük teklifi veren şirket 30 yıllığına lisans almaya hak kazanacak. 8 yıl boyunca ihalede oluşan dağıtım bedeli geçerli olacak bölgeler için bu sürenin ardından EPDK tarafından hesaplanacak tarifeler uygulanmaya başlanacak.
81 ilin 78'i doğalgaz kullanacak

Ağrı ve Tunceli'de de doğalgaz dağıtımının başlamasıyla, gaz arzı sağlanmayan son 5 ilin 2'si de bu olanağa kavuşmuş olacak. Böylece 81 ilin 78'i doğalgaz kullanıyor konuma gelecek.

EPDK gelecek dönemde Artvin, Şırnak ve Hakkari ihalelerini de tamamlayarak, doğalgazın tüm illerde ulaşılabilir hale gelmesini hedefliyor.

DoğalgazTürkiyeEnerji Piyasası Düzenleme KurumuMühendislik


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