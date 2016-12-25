Darbeciler hakkında iddianameler tamamlandı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 13 ilde, 32'si sivil, 61'i polis, bin 516'sı asker olmak üzere 808'i tutuklu toplam bin 609 şüpheli hakkında açılan davalardan 23'ü tamamlandı.



Darbe girişimine ilişkin, İstanbul'da 5, Ankara'da 4, Balıkesir, Bursa, Adana ve Antalya'da 2, Muğla, Denizli, İzmir, Erzurum, Malatya, Mersin ve Zonguldak'ta 1'er olmak üzere, 13 ilde 24 iddianame hazırlandı. Ankara'daki 4 iddianamede 443, İstanbul'daki 5 iddianamede 80'i tutuklu 279, İzmir'deki iddianamede 152'si tutuklu 267 şüpheli yer aldı.



15 Temmuz'dan sonra İstanbul'da 29 polise açılan ilk dava, 27 Aralık Salı günü Silivri'de başlayacak. Davalarda en önemli suçlamalar 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs' olarak yer aldı. Şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli hapis cezaları istendi.



İşte tamamlanan iddianameler...



İSTANBUL



ÖZEL HAREKÂT'I HUBER'E GÖTÜRMEYEN POLİSLER



İstenen ceza: 21 polise ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 29 polis



İlk duruşma: 27 Aralık'ta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde



SABİHA GÖKÇEN'İ İŞGAL DAVASI



İstenen ceza: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis



Sanık sayısı: 34'ü er, 62 asker



İlk duruşma: 23-27 Ocak'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde



AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İŞGALİ



İstenen ceza: 3'er kez müebbet, 15 yıla kadar hapis



Sanık sayısı: 14'ü rütbeli, 60'ı er 74 asker



İlk duruşma: 6-10 Şubat'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde



İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 12'si tutuklu, 90 şüpheli



İlk duruşma: Tarih belli değil



İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL (2. DAVA)



İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 23'ü er olmak üzere 24 asker



İlk duruşma: Tarih belli değil



ANKARA



ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ DAVA



İstenen ceza: 17 sanık için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 17 asker



İlk duruşma: 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde



ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI'NI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 38 darbeci asker için 4'er kez, 31 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 69 şüpheli asker



İlk duruşma: Tarih belli değil



ETİMESGUT ALAY KOM.'LIĞI İŞGAL GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 27 asker



İlk duruşma: Tarih belli değil



POLATLI TOPÇU TUGAYI



İstenen ceza: 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: Kurmay Albay Bilal Akyüz ile farklı rütbelerde görevli 330 şüpheli.



İlk duruşma: Tarih belli değil



İZMİR



DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 152'si tutuklu, 267 şüpheli



İlk duruşma: 30 Ocak'ta Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nda



BURSA DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 32 asker



İlk duruşma: Yapıldı, ikinci duruşma yapılacak



DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)



İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 16 asker



İlk duruşma: Tarih belli değil



BALIKESİR DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 94'ü tutuklu, 139 sanık



İlk duruşma: Tarih belli değil



DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 23 kişi



İlk duruşma: Tarih belli değil



MUĞLA



ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: Firari sanıklar FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le 47 kişi



İlk duruşma: 20 Şubat'ta Muğla Ticaret Odası Salonu'nda



DENİZLİ DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 37'si tutuklu, 60 kişi



İlk duruşma: Tarih belli değil



ANTALYA DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 78 kişi



İlk duruşma: Tarih belli değil



ANTALYA'DA DARBE GİRİŞİMİ DAVASI (2)



İstenen cezalar: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 97 kişi



İlk duruşma: Tarih belli değil



MERSİN DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 11'i tutuklu, 32 şüpheli



İlk duruşma: Tarih belli değil



ADANA POLİSLERİN DARBE GİRİŞİMİ



İstenen ceza: 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 2 kişi (Eski Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yard. Haluk Pamukçu başsanık)



İlk duruşma: 2 Aralık'ta yapıldı



ADANA'DA ASKERLERE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI



İstenen ceza: 3'er kez müebbet



Sanık sayısı: 5 asker



İlk duruşma: Yapıldı



MALATYA HAVALİMANININ KAPATILMASI



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 76 kişi. Bir numaralı şüpheli eski 2. Ordu Komutanı Org. Adem Huduti



İlk duruşma: Tarih belli değil



ERZURUM DARBE GİRİŞİMİ DAVASI



İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Sanık sayısı: 2 kişi (Erzurum Jan. Böl. Kom. Kur. Başk. Albay Murat Koçak başsanık)



İlk duruşma: Yapıldı



ZONGULDAK SAHİL GÜVENLİK DARBE DAVASI



İstenen ceza: 2'şer kez müebbet



Sanık sayısı: 8'i tutuklu 11 asker



İlk duruşma: 23 Aralık'ta yapıldı Kaynak : Habertürk