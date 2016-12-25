USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü!..

CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Anayasa Komisyonu'nda yaşananlar üzerine olağanüstü toplandığı bildirildi.

Siyaset / 25 Aralık 2016 Pazar 16:56
CHP MYK olağanüstü toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu'nda CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

CHP'Lİ VEKİL PET ŞİŞE FIRLATTI
Tartışmalar sırasında CHP'li Engin Altay, AK Partili vekillerin yüzüne su şişesi fırlatmıştı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR
Yaşananların ardından 'mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yapan CHP'de, MYK olağanüstü toplandı.

CHP'nin bir numaralı gündem maddesi olarak Anayasa Komisyonu'nda yaşananların olduğu öğrenildi.

Anayasa Komisyonunda tartışma

Olağanüstü ToplantıChp GrubuEngin AltayChpAnayasa Komisyonu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı