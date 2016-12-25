CHP MYK olağanüstü toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu'nda CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.



CHP'Lİ VEKİL PET ŞİŞE FIRLATTI

Tartışmalar sırasında CHP'li Engin Altay, AK Partili vekillerin yüzüne su şişesi fırlatmıştı.



OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR

Yaşananların ardından 'mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yapan CHP'de, MYK olağanüstü toplandı.



CHP'nin bir numaralı gündem maddesi olarak Anayasa Komisyonu'nda yaşananların olduğu öğrenildi.



Anayasa Komisyonunda tartışma