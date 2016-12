Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer'de ilçesinde bir otelde düzenlenen 3. Muhtarlar İstişare Toplantısı'na katıldı.



Toplantıda, Antalya ve ilçelerinden 909 muhalle muhtarına seslenen Bakan Çavuşoğlu, yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'de yatırımların devam ettiğini, önemli projelerin tamamlanarak bir bir hizmete girdiğine işaret etti.



'Herkes 3'üncü havalimanı kıskançlığını açığa vurmaya dursun, biz bu arada 3'üncü köprüyü hizmete açtık.' diyen Çavuşoğlu, Avrasya Tüneli'nin açılışı ile ecdadın 200 yıllık hayalinin gerçekleştirildiğini, Kanal İstanbul'dan, Edirne'den Kars'a hızlı tren projelerine kadar diğer mega projelerin de bir bir hayata geçirileceğini bildirdi.



İçeride ve dışarıda kimseden korkmadıklarını, önlerine set vuran herkesle mücadele edeceklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, 'Gücümüzü önce Allah'tan sonra milletimizden alıyoruz. Siz muhtarlarımızdan, mahallelerimizden, köylerimizden, 80 milyondan alıyoruz. Biz karşımıza çıkarılan engellerin amacının ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin istikrarını hedef aldıklarını, o yüzden yeni cumhurbaşkanlığı sistemine de karşı çıktıklarını biliyoruz.' diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, FETÖ ile PKK ile DEAŞ ile mücadelenin sonuna kadar süreceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



'Sınırlarımızın içinde, sınırlarımızın dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. El Bab'da Türk askerinin ne işi varmış. Peki oradaki DEAŞ gelip bizim vatandaşımızı hedef almıyor mu? Gaziantep'te sivilleri, masum insanları öldürmüyor mu? İstanbul'un göbeğinde bombayı patlatmıyor mu? Benim görevim, benim yükümlülüğüm o hainler neredeyse bulup cezasını kesmek değil mi? Kalleş PKK ile şehir içinde de mücadele ediyoruz. Onlar mertçe askerimizin, polisimizin karşısına çıkamaz. Onlara dağlarda, saklandıkları mağaraların içine bombaları atıyoruz, hepsini paramparça ediyoruz. Onlar kalleştir, FETÖ de kalleştir. İşte Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u arkadan vurmuştur. Tam FETÖ'ye yakışan bir davranıştır, hainliktir. Nasıl PKK'yı Irak dahil sınır ötesinde gidip vuruyorsak DEAŞ de neredeyse orada gidip yok etmemiz lazım. Biz gidip yok etmezsek onlar bize gelir. Ülkenin birliğini bütünlüğü korumak için, şehitlerimizin bize emaneti olan bu toprakları korumak için düşmanın her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz.'



'Çok sayıda haini getirttik'



FETÖ ile içeride ve dışarıda mücadelenin sürdüğünü yineleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yurt dışından çok sayıda haini getirttik. Bazı ülkeler bizden rica ediyor 'açıklamayın' diye. Bugüne kadar 80'den fazla kurumunu ya devraldık ya kapattık. Gine'de 5 okulu devraldık. 2 tanesine şehit Ömer Halisdemir'in ismini verdik. Şehitlerimizi Gine'de bile yaşatacağız.' dedi.



Türkiye'nin sorumluluğunun sadece 781 bin kilometrekare içinde yaşayan 80 milyon nüfusa olmadığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların hakları, soydaşların hukuku, akraba toplulukların haklarının da kendi sorumluluklarında olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, 'Dünyada yaşayan yaklaşık 2 milyar ümmetin sorumluluğu bizdedir.' ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Halep'te 50 bine yakın insanın bombaların altında sıkışıp kaldığını, fakat Halep'e Türkiye dışında duyarlılık gösteren başka bir ülkenin bulunmadığını söyledi. Halep'te sıkışıp kalan insanların sorumluluğunun da Türkiye'de olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Eğer orada abluka içinde, kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman biz Müslümanlığımızdan da utanırız, insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken 'Çanakkale geçilmez' derken orada 6 bin Halepli vardı. Dolayısıyla biz Haleplilere karşı duyarsız kalırsak tarih bizi affetmez. Bu dünyanın da öbür dünyanın da hesabını veremeyiz.' diye konuştu.



Türkiye'nin sadece Halep'teki insanlar için değil tüm Suriye'de barış sağlanması, ateşkes yapılması için çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile diğer ülkelerden pek çok lider ile sık sık görüşmeler yaptığını, kendisinin de muhataplarıyla gerekli görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, bütün bunlar için Türkiye'nin bir çıkarı bulunmadığını, sadece insanlık için çaba sarf ettiğini vurguladı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomisi olmadığını, fakat insanlık için en çok çaba gösteren ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, sadece geçen yıl 3,2 milyar dolar insani yardım, 3,9 milyar dolar da kalkınma yardımı yapıldığını dile getirdi.



'Rusya sözünde durmuştur'



Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba sarf edildiğini, engellerin de bir bir kalktığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Ama ticaret yapacağız diye prensiplerimizden taviz vermedik. Hele hele insanlığı satmadık. Geçmişte Suriye ile ilgili Rusya'yı da eleştiririz, başka ülkeleri de. Hele hele oradaki rejime destek veren, oraya milisler gönderen bazı ülkeleri de eleştiririz, hakkımızdır. Ama son süreçte, ateşkes için, insani yardım için, o insanları kurtarmak için ve bundan sonra Suriye geneline ateşkesi yaymak için yaptığımız tüm çalışmalarda Rusya sözünde durmuştur. Sonuna kadar arkasında durmuştur. Hatta ihlal edenlere de gerekli uyarıyı yapmıştır. Aynı şekilde Türkiye de sözünde durmuştur. Bu dönemde Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenmiştir. Türkiye ve Rusya birbirine güvenebileceğini anlamıştır. Önümüzdeki süreçte yaş sebze ve meyve dahil ticaretin önündeki tüm engeller de kalkacaktır. Bunu da çiftçilerimize söyleyebilirsiniz. Bunun için görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Her türlü engellerin kalkması için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim arzumuz şudur, dostluğa yakışır şekilde, ticaretin ve insanların önünde hiçbir engel olmaması lazım, tüm engellerin kalkması lazım.'



'Antalya'nın açık çeki var'



Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçildiği günden bu yana ilçe belediyeleri ile muhtarlarla koordineli çalışarak önemli projeleri hayata geçirdiğine değinerek, Antalya milletvekilleri olarak kendilerinin de Ankara'ya gelen her türlü işlemi en hızlı şekilde yaptırmaya gayret gösterdiklerini belirtti.



Ankara'da Antalya'nın açık çeki bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, 'Antalya'nın Ankara'daki kredisi çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın Antalya'ya açık çeki var.' diye konuştu.



Antalya'daki yatırımlarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, Korkuteli-Elmalı, Elmalı-Finike, Demre-Kaş arasına duble yollar, tüneller yapılacağını, Batı Çevre Yolunun bitmek üzere olduğunu, Kuzey Çevre Yolunun da hızlı bir şekilde yapılacağını, kentin dört bir yanına baraj ve gölet yapılacağını, ayrıca Antalya'dan Gazipaşa'ya otoban yapılması için hazırlanan projenin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.



Antalya'dan Konya'ya, Konya'dan Aksaray'a, Kapadokya'ya ve Kayseri'ye kadar 4 aşamalı hızlı tren projesi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, hızlı tren ihalesinin en kısa zamanda yapılacağını dile getirdi.



Çavuşoğlu, Antalya'nın bir eğitim merkezi olmasını arzuladıklarını ifade ederek, kentte halen 5 üniversite olduğunu, üniversite sayısını 10'a çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi. Kaynak : AA