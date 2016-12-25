USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı

Microsoft kurucusu ve ünlü iş adamı Bill Gates, geleceğin iş dünyasında en çok talep görecek çalışma alanlarının fen bilimleri, matematik ve ekonomi olacağını söyledi.

Ekonomi / 25 Aralık 2016 Pazar 01:04
Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı

İş dünyasının ünlü sosyal platformu LinkedIn'in yöneticisi Daniel Roth'a röportaj veren Bill Gates, gelecekte kariyer yapacak kişiler için en önemli alanların fen bilimleri, matematik ve ekonomi olacağını düşündüğünü açıkladı.

'Mutlaka kod yazmanız gerekmiyor fakat mühendislerin neler yapabildiklerini ve ne yapamayacaklarını anlamanız gerekiyor' diyen Gates, bu alanlarda yetkin olan kişilerin gelecekte tüm kurumlar için değişimin tetikleyicisi olacağını düşündüğünü belirtti.

1 MİLYAR DOLARLIK FONUN BAŞINA GEÇECEK

Bill Gates geçtiğimiz günlerde temiz enerji üretmenin yeni yollarına yatırım yapmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek hedefiyle yola çıkan 1 milyar dolarlık bir fonun başına geçeceğini açıkladı. NTV'nin haberine göre, fonu yönetecek vakfın üyeleri arasında toplam varlıkları 170 milyar doları geçen, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alibaba kurucusu Jack Ma gibi ünlü yatırımcılar bulunuyor.

DONALD TRUMP'A İYİMSER YAKLAŞIYOR

Gates, Donald Trump'un ABD'deki başkanlık seçimlerindeki zaferine ise iyimser yaklaşıyor. ABD'nin 'yeni bir dönem'e girdiğini söyleyen ünlü yatırımcı, sağlık, eğitim ve enerji konusunda inovasyon yatırımlarının iki katına çıkmasını beklediğini söyledi.

Bill GatesFen BilimleriTemiz EnerjiDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı