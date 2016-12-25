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Barzani'den PKK'ya uyarı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nın Sincar'da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceklerini açıkladı.

Dünya / 25 Aralık 2016 Pazar 01:16
Barzani'den PKK'ya uyarı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Necirvan Barzani, Al Monitor'e verdiği ropörtajda, Sincar'ı üs olarak kullandığı iddia edilen PKK ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'HALK PKK'NIN ŞEHİRDEN AYRILMASINI İSTİYOR'

Daha önce PKK'nın bölgeden ayrılmasını isteyen Barzani; 'Şu anda hem Bağdat hem de Washington'la bu konu üzerine görüşüyoruz. Ancak konuşmalar herhangi bir ilerleme kaydetmiyor ve PKK'nın şehirden çekilmesini sağlayacak pratik tedbirler almaktan uzağız. Gerçek problem, PKK'nın mentalitesinde ve davranışlarında yatıyor. Yezidiler, PKK'nın şehirden ayrılmasını istiyor. İnsanlar, istikrar istiyor.' dedi.

'BAĞDAT İLE HENÜZ SONUÇ ALAMADIK'

PKK'nın Sincar'dan çıkması için Bağdat'la görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Barzani; 'Bağdat'la devam eden görüşmelerimiz var. Ancak şimdiye kadar ciddi bir adım atmadılar. Elimizde tuttuğumuz bazı kartlar var. Kimsenin olayın o boyuta taşınmasını isteyeceğini düşünmüyorum.' dedi. Barzani, bu sözleri üzerine gelen 'PKK'yı Sincar'dan çıkarmak için askeri kuvvet kullanmayı mı kastediyorsunuz?' şeklindeki soruya, 'Evet, onu kastediyorum' şeklinde yanıt verdi.

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