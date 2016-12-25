AP Başkanı vize serbestisi için terörü bahane ediyor

Schulz, Türkiye'nin halihazırda vizesiz AB seyahatleri için öngörülen terörle mücadele yasalarındaki gerekli düzenlemeleri yapmadığını belirtti.



BAHANESİ TERÖRLE MÜCADELE



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Türkiye terörle mücadele yasalarında reform yapmadığı müddetçe AB'ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek” diyerek “bu yüzden AB Komisyonu'nun vize serbestisi başvurusunu ilgili parlamento komisyonlarına iletmedim, halen masamda duruyor” dedi.