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AP Başkanı vize serbestisi için terörü bahane ediyor

AP Başkanı Martin Schulz kısa bir süre zarfında Türk vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahat uygulaması getirilmesine karşı çıktı.

Dünya / 25 Aralık 2016 Pazar 18:56
AP Başkanı vize serbestisi için terörü bahane ediyor

Schulz, Türkiye'nin halihazırda vizesiz AB seyahatleri için öngörülen terörle mücadele yasalarındaki gerekli düzenlemeleri yapmadığını belirtti.

BAHANESİ TERÖRLE MÜCADELE

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Türkiye terörle mücadele yasalarında reform yapmadığı müddetçe AB'ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek” diyerek “bu yüzden AB Komisyonu'nun vize serbestisi başvurusunu ilgili parlamento komisyonlarına iletmedim, halen masamda duruyor” dedi.

ParlamentoTerörle MücadeleVize Serbestisi


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