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Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

Darbe girişiminin 'kilit ismi' ve İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesinde 'TSK imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

3. Sayfa / 25 Aralık 2016 Pazar 09:53
Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ iddianamesinde 'TSK imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanan Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' ve örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'u kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta İzmir, İstanbul, Iğdır, Muğla ve Kütahya'da FETÖ/PDY'nin sözde 'Bornova eyaleti'nde örgüt adına faaliyet gösteren ve kapatılan Çalışkan Girişimci İş Adamları Derneği, Helezon Gençlik ve Spor Derneği ile İçelli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine yönelik operasyon düzenlenmiş, İzmir'de hazırlanan FETÖ iddianamesinde 'TSK imamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanında yakalanmıştı. Kaynak : AA

Terör ÖrgütüCumhuriyetAdil ÖksüzAdnan Menderes


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